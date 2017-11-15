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Суд отправил наркоторговца за решетку на три года и конфисковал имущество на сумму 460 000 евро ({{commentsTotal}})

Эстония
"Актуальная камера"
Эстония

Харьюский уездный суд отправил наркоторговца Станислава Мировнова за решетку на три года. Кроме того, суд конфисковал у мужчины имущество стоимостью в 460 000 евро, которое преступник нажил незаконным путем, передает "Актуальная камера".

В здании суда на улице Лийвалайа Станислав Миронов пытался скрыться от объективов телекамер.

Полицейские задержали его в октябре прошлого года, когда заметили, как мужчина рвет пакет и высыпает его содержимое на траву. Это и был фентонил. Тюремное наказание за незаконное обращение в особо крупных объемах может достигать десяти лет. Однако Миронов ранее в судебном порядке наказан не был, поэтому избежал максимального срока.

"Мораль этой истории в том, что те, кто имеет дело с большими партиями наркотиков, могут попробовать уничтожить улики, но полицейские и эксперты тщательно выполняют свою работу. Они собирают свидетельства незаконной деятельности, и это заканчивается тем, что человека признают в суде виновным. Другая мораль в том, что заработанные преступной деятельностью средства отчуждаются в пользу государства, то есть на преступлениях никто разбогатеть не сможет", – сказал госпрокурор Вахур Верте.

Редактор: Ирина Киреева

фентонил


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