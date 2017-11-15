ФОТО: из-за наводнения вблизи Афин погибли не менее 10 человек

Наводнения, вызванные проливными дождями, привели к гибели по меньшей мере десяти человек в населенных пунктах недалеко от Афин, сообщило министерство здравоохранения Греции.

Дороги в промышленных городах Неа Перамос и Мандра, расположенных в 27 километрах к западу от греческой столицы, превратились в грязевые потоки, передает ERR Uudised со ссылкой на Reuters.

В городе Мандра в затопленных домах нашли пять человек – двух женщин и трех мужчин. Еще двух погибших нашли в море.

По сообщениям спасателей три человека числятся пропавшими без вести. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Местные власти закрыли школы в районах Мандра, Неа-Перамос и Мегара.

Спасательные службы получили не менее 340 вызовов о помощи для откачки воды из затопленных зданий и спасения людей.

Из-за паводка люди забирались на крыши и балконы. 12 человек спасли из автобуса, оказавшегося в ловушке на мосту.

Дожди в Греции продолжаются уже неделю.