Мэрия Маарду требует проверить техническое состояние автобусов

На днях у ехавшего из Таллинна в Маарду автобуса на ходу отлетела дверь. Местные жители сообщили, что это не первый подобный случай. Летом у другого автобуса на ходу отлетело два колеса. Нередки ситуации, и когда автобусы не следуют объявленному графику, пропускают остановки или люди должны ехать зимой в неотапливаемых автобусах. Как отметили в мэрии города Маарду, такая ситуация недопустима. Подробнее об этом рассказывает советник по связям с общественностью Маардуской городской управы Елена Кацуба: