Минэкономики собирается восстановить субсидию на покупку электромобиля

Министерство экономики планирует восстановить субсидию на покупку электрического автомобиля, выплата которой была прекращена в 2014 году.

Об этом в среду, 15 ноября, сообщила "Актуальная камера на эстонском языке".

После прекращения субсидирования продажи электромобилей остаются на уровне около 10 машин в год. При этом в период 2011-2014 годов, когда действовала субсидия, удалось продать 660 автомобилей с полностью электрическим приводом.

"Любая субсидия - это хорошо. Можно сказать, что в то время эстонское государство двигалось очень инновационно, а благодаря сети зарядных станций и господдержке совершенно очевидно входило в число передовых стран, а сейчас мы упали в конец", - сказал исполнительный директор Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат.

По его словам, бездействие правительства в этой сфере противоречит недавнему предложению Еврокомиссии, согласно которому к 2030 году следует сократить выбросы углекислого газа от автомобилей на 30%.

В министерстве экономики сообщили, что в настоящее время совместно с министерством окружающей среды разрабатывается пакет мер для повышения экологичности транспорта в Эстонии. После этого продолжится обсуждение, насколько для реализации этих мер подходят льготы для электромобилей.

По мнению главы отдела транспортного развития и инвестиций минэкономики Индрека Гайлана, субсидия для электромобилей - привлекательный вариант.

"Она уже привлекательна в других странах, хотя бы потому, что вся, так сказать, автомобильная сеть и автомобилестроители разрабатывают новые автомобили с увеличенным запасом хода и по более доступным ценам. В этом смысле ускорение процесса, несомненно, является хорошей возможностью для внедрения транспорта с нулевым уровнем загрязнения", - сказал Гайлан.

AMTEL рассчитывает, что мнение организации учтут при выработке мер для развития экологичного транспорта.

"Эстония не может игнорировать общемировой тренд в сторону электромобилей", - сказал Арно Силлат.

По данным Авторегистра, в Эстонии зарегистрировано более 1300 электрических транспортных средств, но это число включает в себя мопеды и мини-фургоны.