ERR в Москве: какие иностранные СМИ первыми будут признаны иностранными агентами

Зарубежные СМИ могут быть признаны в России иностранными агентами – соответствующие поправки в законодательство в среду приняла Госдума РФ. Первыми жертвами нового закона станут, скорее всего, американские СМИ – российские парламентарии считают это симметричным ответом на действия американских властей, которые заставили телеканал Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента, передает "Актуальная камера".

Скорее всего, первыми под действие новых поправок попадут такие популярные у россиян американские СМИ как "Радио Свобода" и "Голос Америки", но очередь может дойти до всех.

"Регистрация за рубежом, зарубежное финансирование и вещание на неограниченную аудиторию, в том числе российскую – теперь этого достаточно, чтобы российский минюст мог признать такое СМИ иностранным агентом. Теоретически под эти критерии подпадает и Эстонское общественное телерадиовещание (ERR). И вот интересно, а со мной-то что в таком случае будет?" – задается вопросом корреспондент ERR в Москве Антон Алексеев.

"Если вы аккредитованы при МИДе, соответственно, это вас не касается. А что касается принятых поправок, они носят точечный характер. И я уверен, что минюст будет определять соответствующие меры на основе взаимности, в зависимости от того, как будут себя вести с российскими средствами массовой информации на Западе", – пояснил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.

В США не считают корректным сравнение Russia Today с "Голосом Америки".

"Наши журналисты делают независимые, высококачественные СМИ, так что я не думаю, что шаги, которые собираются предпринять русские, можно назвать взаимностью", – отметил замдиректора Вещательного совета "Голоса Америки" и "Радио Свобода" Джефф Тримбл.

Жириновский: нам в России вредят больше собственные СМИ

Российские депутаты были настроены решительно.

"Мы должны избавиться от примитивного представления о свободе слова. К сожалению или к счастью, она должна быть достаточно широка, но при этом не надо стесняться ограничивать в той мере, в какой это соответствует национальным государственным интересам", – сказал заместитель главы фракции "Справедливой России" в Госдуме РФ Михаил Емельянов.

Если СМИ будет признано иностранным агентом, оно будет обязано раз в три месяца предоставлять в минюст отчет о своей деятельности и снабжать все свои материалы пометкой "иностранный агент". Некоторые депутаты были бы не прочь распространить эту практику и на российские СМИ.

"Нам в России вредят больше собственные СМИ. Вещают сутками и такое сообщают, что ни одна иностранная телерадиокомпания никогда не сообщит. Поэтому нам здесь их бояться нет смысла – мы и не боимся. А они почему боятся – непонятно. Весь мир открыт. Что там такого может сообщить им Russia Today или телеканал "Спутник"?" – сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В ближайшее время закон будет отправлен на утверждение в Совет Федерации, а затем – на подпись президенту.