Оппозиция Таллинна раскритиковала решение выплатить компенсацию Эдгару Сависаару

Оппозиция Таллиннского горсобрания считает тратой денег налогоплательщиков решение выплатить премии бывшим вице-мэрам Михаилу Кылварту и Таави Аасу, а также компенсацию экс-градоначальнику Эдгару Сависаару и его заместителю Мерике Мартинсон, передает "Актуальная камера".

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, в случае ухода с должности чиновник может получить компенсацию в размере от 3 до 6 должностных окладов. Компенсация может включать в себя, например, получение деньги за неиспользованные дни отпуска. "К примеру, Мерике Мартинсон получит компенсацию в размере 6 зарплат за уход из горуправы", – сказал Кландорф.

Как сообщал rus.err.ee ранее, Мартинсон получит компенсацию в сумме более 25 323,30 евро, Саависар – 15 865,20 евро, а Кылварт и Аас – больше 12 661,65 евро.

Глава парламентской фракции EKRE Мартин Хельме сказал "АК", что это трата денег налогоплательщиков: "Во-вторых, это злоупотребление их доверием. Поскольку по сути, та же самая работа идет дальше, и совершенно неясно, за что выплачиваются деньги".

Похожего мнения придерживается и отечественник Райво Аэг. По мнению политика, подобная выплата имеет смысл только в случае разрыва трудовых отношений.

"Выплата компенсаций должна быть хорошо обоснована и взвешена, это не должно быть подарком на Рождество. Выплачивать компенсацию, когда человек продолжает работу, неправильно", – сказал Аэг.

Аэг особенно резко раскритиковал решение о компенсации отстраненному более двух лет назад от должности мэра Эдгару Сависаару: "В списке тех, кто получит компенсацию, также Эдгар Сависаар. О какой продуктивной работе может идти речь, когда этот человек – главный персонаж громкого коррупционного дела. По моему мнению, это злонамеренный поступок города по отношению к народу".

Решение о выплате депутатский корпус намерен утвердить в четверг, 16 ноября.