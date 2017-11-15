Рийгикогу пять часов обсуждал проект госбюджета во втором чтении

В парламенте прошло второе чтение проекта государственного бюджета. Оно растянулось на пять часов. Правящие партии уверяют, что бюджет даст толчок экономическому развитию страны и повысит благосостояние ее жителей. Оппозиция же считает, что правительство слишком расточительно, передает "Актуальная камера".

Ко второму чтению к проекту бюджета было предложено 70 поправок. Финансовая комиссия внесла небольшие изменения технического характера, а вот диапазон идей оппозиционеров был очень широк – от невинного предложения поддержать материально эстонских пчеловодов до радикального сокращения расходов всех государственных учреждений.

"Главная цель наших поправок – уменьшить дефицит бюджета. Это правительство хочет жить не по средствам, а мы предлагаем ему урезать управленческие расходы и те инвестиции, которые не обещают отдачи", – отметил председатель парламентской фракции Партии реформ Юрген Лиги.

Все поправки оппозиционеров были отвергнуты. Возглавляющий финансовую комиссию парламента центрист Михаил Стальнухин пояснил, что идеи оппозиционеров приходят в противоречие с коалиционным договором правящих партий. "К тому же, все поправки делаются за счет статей, с которыми мы согласиться никак не можем. Например, есть предложение убрать все деньги на бесплатный уездный транспорт, убрать все деньги с проекта строительства жилья в местных самоуправлениях. Поддержать такое мы, естественно, не могли", – сказала председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин.

Оппозиционные политики выражают негодование.

"Мне кажется, что данное год назад премьер-министром Юри Ратасом обещание учитывать мнения и предложения оппозиционеров осталось лишь пустым звуком и не выполняется", – сказал член фракции Свободной партии Андрес Аммас.

На самом деле игнорирование бюджетных предложений оппонентов является, если можно так выразиться, давней традицией Рийгикогу. Точно так же вели себя и прежние коалиции. В качестве утешения оппозиционным фракциям будет предложено поучаствовать в распределении нескольких миллионов евро на разные мелкие работы и проекты. Эти суммы, которые окрестили "крышевыми деньгами", появятся в проекте бюджета перед итоговым голосованием.

Госбюджет на следующий год учитывает 3,3% экономический рост экономики, планируется 0,25% дефицит.