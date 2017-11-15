Актуальная камера 15.11.2017 (20:00)

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rus.err.ee

Победивший в конкурсе проект "City Break".
Добавлены комментарии жюри и победителей конкурса

Архитектурный конкурс на строительство Tallinna Kaubamaja выиграло бюро DAGOpenДобавлены комментарии жюри и победителей конкурса

В среду Tallinna Kaubamaja назвал проект, победивший в объявленном ранее архитектурном конкурсе. Победителем стала работа архитектурного бюро DAGOpen под названием "City Break".

ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.

Рийгикогу пять часов обсуждал проект госбюджета во втором чтении

В парламенте прошло второе чтение проекта государственного бюджета. Оно растянулось на пять часов. Правящие партии уверяют, что бюджет даст толчок экономическому развитию страны и повысит благосостояние ее жителей. Оппозиция же считает, что правительство слишком расточительно, передает "Актуальная камера".

ВЫРАСТУТ ЛИ СНОВА ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬ?
ИДА-ВИРУМАА
Катри Райк и Александр Ефимов.

Ефимов дал шанс "Нашей Нарве": невозможно выиграть лотерею, не купив лотерейный билет

Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.

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Ратушную площадь в Таллинне перекрыли бетонными заграждениями в целях безопасности

Ведущие на Ратушную площадь улицы Таллинна со вторника перекрыли бетонными ограждениями в форме голубей, исключающими несанкционированный проезд на площадь автотранспорта на большой скорости.

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Предполагаемый агент ФСБ Алексей Васильев.

Однокурсники Алексея Васильева не верят, что он агент ФСБ

Однокурсники и учителя Алексея Васильева, задержанного эстонской Полицией безопасности 6 ноября как предполагаемого агента ФСБ, характеризуют его как позитивного и жизнерадостного юношу и не верят, что он работал на спецслужбы России.

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Эстонский фонд музыкальных инструментов получил в дар 400-летнюю скрипку

Эстонский фонд музыкальных инструментов пополнился уникальной скрипкой известного итальянского мастера Джованни Паоло Маджини. У инструмента богатая история и звучание, которое не оставляет равнодушным, передает "Актуальная камера".

В Эстонии отметили день отца
Статистический портрет отца.

Статистика: отцы более умные и работоспособные, чем мужчины без детей

Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.

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