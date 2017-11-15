Электронные инфотабло и знаки на шоссе Таллинн-Пярну появятся в 2019 году

К осени 2019 года на шоссе Таллинн-Пярну-Икла будут установлены передающие меняющуюся информацию инфотабло и дорожные знаки.

Об этом в среду, 15 ноября, сообщила министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Поддержка соответствующему решению была высказана министрами транспорта Балтийских стран на прошедшей в среду в Вильнюсе встрече, на которой обсуждалась и разработка интеллектуальных систем для международной трассы Via Baltica.

"Министры Латвии и Литвы выразили четкую поддержку Эстонии как председателю ЕС и нашим усилиям по достижению соглашения на обсуждениях пакета мер в области шоссейного транспорта. Что касается Rail Baltic и развития Via Baltica, то все министры на сегодняшней встрече вновь заявили, что речь идет о приоритетных проектах", - отметила Симсон.

Она пояснила, что в связи с Via Baltica проводится проект под названием Smart E67, который направлен на повышение безопасности движения и сокращения продолжительности поездки.

"Например, на шоссе будут установлены передающие меняющуюся информацию инфотабло и дорожные знаки. В инициативе участвуют Эстония и Латвия, проект будет готов осенью 2019 года. Также, разумеется, говорили о строительстве Via Baltica. Мы со стороны Эстонии смогли подтвердить, что в ближайшие годы построим несколько новых дорожных участков 2+1 и 2+2 стоимостью целых 134 млн евро", - добавила министр экономики и инфраструктуры.

Via Baltica - автомобильная дорога длиной 970 км между Таллинном и Варшавой, которая является частью европейского маршрута Е67, соединяющего Хельсинки и Прагу. Эстонский участок Via Baltica проходит по маршруту Таллинн - Лаагри - Варбола - Пярну - Хяэдемеэсте - Икла.