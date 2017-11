Электронные инфотабло и знаки на шоссе Таллинн-Пярну появятся в 2019 году

Via Baltica - автомобильная дорога длиной 970 км между Таллинном и Варшавой, которая является частью европейского маршрута Е67, соединяющего Хельсинки и Прагу. Эстонский участок Via Baltica проходит по маршруту Таллинн - Лаагри - Варбола - Пярну - Хяэдемеэсте - Икла.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel