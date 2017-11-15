Курс по работе с дефибрилляторам прошли более 30 жителей Нарвы

В Нарве инструкторы учили горожан оказывать первую медицинскую помощь. Не обошлось без новинки: жителям показали, как именно пустить в ход медицинский дефибриллятор, передает "Актуальная камера".

Летом на гребной базе спортшколы "Энергия" установили первый автоматический дефибриллятор для оказания медицинской помощи при несчастных случаях на воде или людям, которых подвело здоровье во время прогулки по променаду. Следующим этапом этого проекта стало обучение людей, которые работают или по своей службе часто находятся на территории Нарвского порта, навыкам оказания первой медицинской помощи в том числе и пользованию этим прибором.

Еще один дефибриллятор установлен в Пяхклимяэской гимназии, однако медики считают, что такие приборы обязательны также в торговых и спортивных центрах. Кроме того, необходимо обучить персонал пользоваться ими, ведь не все получается правильно с первого раза, даже если навыки отработаны на манекенах.

"Выживает всего один человек из десяти. Мы считаем, что 80% из тех погибших могли бы жить, окажись около них люди, которые имеют навыки оживления и начни они оживлять до прибытия скорой помощи. Наличие дефибрилляторов в разы улучшает статистику выживаемости, мы видим это на примере других стран", – отметила специалист по оказанию первой помощи Наталья Метелица.

Дефибрилляторы используются при нарушениях сердечного ритма. Курс по работе с ними в Нарве в рамках проекта "30 миль" прошли более 30 человек.