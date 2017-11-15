Иностранным СМИ в РФ начали рассылать предупреждения в связи с законом о СМИ-иноагентах

Министерство юстиции России в среду направило нескольким зарубежным СМИ уведомления о том, что они могут попасть под санкции нового закона о СМИ - иностранных агентах. В них содержится предупреждение о возможности введения ограничений, предусмотренных этим законом.

Об этом в среду, 15 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в российском минюсте.

Такие письма направлены в "Голос Америки" и "Радио свобода"/"Свободная Европа", а также региональному проекту "Idel. Реалии" и сайту "Кавказ. Реалии" (входят в "Радио Свобода"), телеканалу "Настоящее время" (совместный проект "Радио Свобода / Радио Свободная Европа" и "Голоса Америки").

Минюст начал рассылать зарубежным СМИ уведомления о том, что они могут попасть под санкции нового закона о СМИ - иностранных агентах, в день, когда Госдума приняла этот закон единогласно ("за" - 409 голосов из 450, при отсутствии "против" или воздержавшихся). Первыми такие письма получили финансируемые правительством США "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Норма, принятая по аналогии с действующим уже несколько лет в России положением об НКО-иноагентах, стала, как поясняют парламентарии, симметричной реакцией на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал категорически не согласен с таким требованием, но вынужден ему подчиниться, поскольку в противном случае компания не сможет работать в США.

Как ожидается, СФ рассмотрит нормы о СМИ-иноагентах на ближайшем заседании, запланированном на 22 ноября. Закон вступит в силу после принятия Советом Федерации и подписания президентом.