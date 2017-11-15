В музее современного искусства в Пярну открыта выставка работ династии Малин

Семьи, в которых все члены являются художниками – редкость не только для Эстонии, но и для всего мира. Династия художников Малин из Тарту – пример верного и преемственного служения искусству. Глава семейства, Ильмар Малин, считается патриархом сюрреализма в Эстонии. Трагические события Второй мировой войны и послевоенный период оставили настолько глубокий след в памяти художника, что единственный путь для самовыражения он нашел именно в сюрреалистическом направлении.

"Ильмару Малину пришлось сражаться в мундирах трех армий – финской, немецкой и советской. И когда в Москве или в Таллинне, узнали, где он раньше сражался, то его ждал концлагерь в Сибири. Мать выкупила его оттуда", – рассказал куратор выставки Марк Соосаар.



Ильмар Малин, его жена Инге Малин, их сын Яан и дочь Леа – все стали известными мастерами живописи. Яан и Леа Малин в своем творчестве не пошли по стопам отца, но и в их работах все-таки присутствуют элементы сюрреализма. В творчестве отца они особенно высоко ценят то, как свободно он обращался с визуальными образами.

Выставка, где представлены работы всех членов художественной династии Малин, проходит в Эстонии впервые. Экспозиция останется открытой в Пярнуском музее современного искусства до 30 ноября.