В четверг можно оставить зонты дома, воздух прогреется до +4..+7 ({{commentsTotal}})
Осадков в ближайшие сутки будет меньше, передает "Актуальная камера".
Мокрый снег с дождем ожидаются в начале ночи. Затем, начиная с запада, облачность рассеется и осадки прекратятся. Юго-западный ветер изменится на западный и северо-западный и подует со скоростью 7-12 м/с, на островах и побережье – порывами до 18 м/с. Температура воздуха – от 0 до +6 градусов.
Днем ожидается небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 5-12 м/с, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха – от +4 до +7 градусов.
Редактор: Ирина Киреева