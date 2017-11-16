Гандболисты "Сервити" находятся в шаге от выхода в полуфинал Кубка Эстонии

Весомую заявку на выход в полуфинал Кубка Эстонии по гандболу сделали накануне вечером игроки команды "Сервити" из Пылва.

В первом матче 1/4 финала они на выезде добились уверенной победой над столичным клубом "Таллинн" - 36:26, передают утренние новости ETV+.

В начале первого тайма гости уступали с разницей в два мяча, но сумели забить четыре гола подряд, после чего уже ни разу позволили усомниться в своем превосходстве. Самым результативным в составе победителей стал российский легионер Анатолий Чезлов, забивший 7 мячей.

Ответная встреча состоится уже завтра вечером в Пылва.

Ранее в полуфинал Кубка Эстонии пробились команды "Вильянди", "Кехра" и "Виймси". Обладатель трофея определится в начале декабря в Кехра.