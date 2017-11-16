Ставший вице-мэром Тарту Мадис Лепайыэ получил премию от минобра

Сменивший пост вице-канцлера Министерства образования на должность вице-мэра Тарту Мадис Лепайыэ получил от теперь уже своего бывшего работодателя денежную премию.

Накануне министр образования и науки Майлис Репс подписала приказ, согласно которому за достижение очень хороших результатов в своей сфере ответственности Лепайыэ полагается премия в размере 3800 евро.

В министерстве Лепайыэ курировал вопросы молодежи и внешних связей. В минувший вторник он был назначен вице-мэром Тарту, ответственным за культуру, образование и спорт.

Мадис Лепайыэ - единственный беспартийный член Тартуской городской управы, которую возглавляет реформист Урмас Клаас.