Волейболисты "Пярну" с трудом обыграли одного из аутсайдеров

Накануне вечером в домашнем матче Балтийской лиги против одного из аутсайдеров турнира - латвийского клуба "Лимбажи" - хозяевам площадки для победы понадобилось сыграть все пять партий. Сумев сравнять счет в четвертом сете, пятую партию они выиграли уже за явным преимуществом - 15:5, передают утренние новости ETV+.

Однако качеством игры своей команды наставник пярнусцев Аво Кеэль остался недоволен, заявив о необходимости внести изменения в тренировочный процесс.

В настоящее время команда "Пярну" лидирует в турнирной таблице Балтийской лиги, но если качество игры не улучшится, то бороться за медали будет очень тяжело, сказал Аво Кеэль.