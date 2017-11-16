МВД: у Эстонии есть доказательства причастности задержанного в Нарве россиянина к ФСБ

У эстонских властей имеются доказательства связей задержанного в начале ноября в Нарве 20-летнего гражданина России Алексея Васильева с российскими спецслужбами, заявил вице-канцлер МВД Эркки Коорт.

Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Postimees.

"В 2007 году, когда Эстония подверглась кибератакам, никого не удалось отдать под суд. Факт, что это были организованные на государственном уровне атаки. Теперь, десять лет спустя, доказано, что спецслужбы другого государства использовали агента для взлома эстонской компьютерной системы, находясь в Эстонии", - пояснил Коорт в интервью порталу Geenius.ee.

Сотрудники полиции безопасности задержали Васильева 4 ноября по подозрению в работе в качестве агента Федеральной службы безопасности России.

В прошлый понедельник Харьюский уездный суд по просьбе прокурора дал санкции на арест российского гражданина.