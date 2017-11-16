В Ласнамяэ в аварии с участием Audi S7 пострадали два человека ({{commentsTotal}})
Накануне вечером в результате ДТП в столичном районе Ласнамяэ пострадали два человека.
Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила полиция, отметив, что инцидент произошел в 20:31 неподалеку от заправки Olerex на улице Тондираба.
По данным властей, автомобиль Audi S7 Sportback, которым управлял 27-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей в противоположном направлении автомашиной Toyota 4Runner, которой управлял 53-летний мужчина.
В результате аварии пострадал водитель Toyota и пассажир Audi, 21-летняя девушка.
Причины, по которым водитель Audi потерял управление автомобилем, устанавливаются.
Редактор: Сергей Михайлов