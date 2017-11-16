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Определились все участники ЧМ-2018 по футболу ({{commentsTotal}})

Спорт
Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 - волк Забивака
Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 - волк Забивака Автор: AFP/Scanpix
Спорт

Определился последний участник чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. В последней встрече отборочного этапа 32-ю путевку разыграли между собой Перу и Новая Зеландия.

Сборная Перу обыграла национальную команду Новой Зеландии в ответном стыковом матче со счетом 2:0 и гарантировала себе участие в турнире, передает в четверг Би-би-си.

В первом стыковом матче за право выхода на ЧМ-2018 ни Перу, ни Новая Зеландия голов не забили. Теперь стали известны все 32 страны-участницы финальной части чемпионата.

Помимо национальной сборной России, которая попадает на ЧМ-2018 на правах хозяйки автоматически, примут участие команды Бразилии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Мексики, Перу, Австралии, Коста-Рики, Южной Кореи, Японии, Сенегала, Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Ирана, Саудовской Аравии, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Хорватии, Швеции и Дании.

По итогам стыковых матчей право поехать на ЧМ потеряли, среди прочих, сборные Италии, Ирландии, Греции и Гондураса.

Кроме того, по итогам отборочного турнира еще несколько традиционных участников чемпионата, в том числе Нидерланды и Чехия, не смогли попасть даже в стыковые матчи. Также это не удалось Украине.

Россия как принимающая страна автоматически получила место в финальной части и попала в первую корзину жеребьевки.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Первый матч будет сыгран на стадионе Лужники в Москве. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря.

Редактор: Сергей Михайлов



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