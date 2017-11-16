В Нью-Йорке за рекордную сумму был продан "Спаситель мира" Леонардо да Винчи

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продана на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 450 312 500 долларов США. Эта сумма стала ценовым рекордом для произведений искусств, проданных как на аукционе, так и в частном порядке.

Предыдущий ценовой рекорд был поставлен два года назад также на торгах Christie's в Нью-Йорке, когда картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины" была куплена бывшим премьер-министром Катара Хамадом Аль Тани за 179 млн долларов, передает Би-Би-Си.

Выигрышная ставка на аукционе составила 400 млн долларов США, но вместе с комиссионными сборами Christie's покупатель заплатит за работу более 450 млн долларов.

Покупатель участвовал в аукционе по телефону и предпочел сохранить анонимность. Торги продолжались 20 минут, а стартовая ставка на шедевр была 100 млн долларов.

Да Винчи умер в 1519 году и считается, что сохранилось меньше 20 его живописных работ. Лишь одна из них все это время находилась в частных коллекциях – "Спаситель мира", написанный, скорее всего, после 1505 года.

На картине Христос, одетый в голубой хитон, перехваченный лентой с золотым орнаментом, благословляет правой рукой, а в левой держит прозрачную сферу – символ мироздания.

Исследователи предполагают, что картина какое-то время принадлежала английскому королю Карлу I.