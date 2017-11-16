rus.err.ee

В Нарве по случаю Дня гражданина покажут фильм "14 падежей" ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Кадр из фильма
Кадр из фильма "14 падежей". Автор: Материалы для прессы
Ида-Вирумаа

На следующей неделе, 26 ноября, в Эстонии отметят День гражданина. Ряд мероприятий по этому случаю пройдет и в Нарве.

Как сообщает пресс-служба Нарвского колледжа, в один день все мероприятия не помещаются, поэтому в стенах вуза целая неделя будет полна интересных мероприятий.

Например, уже в понедельник, 20 ноября, в здании колледжа пройдет бесплатный показ документального фильма "14 падежей",  повествующего о сложном пути интеграции русских семей.

В среду, 22 ноября, состоится посвященная Дню гражданина викторина для гимназистов.

С более подробном программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Редактор: Сергей Михайлов

нарва14 падежейдень гражданина


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Победивший в конкурсе проект "City Break".
Добавлены комментарии жюри и победителей конкурса

Архитектурный конкурс на строительство Tallinna Kaubamaja выиграло бюро DAGOpenДобавлены комментарии жюри и победителей конкурса

В среду Tallinna Kaubamaja назвал проект, победивший в объявленном ранее архитектурном конкурсе. Победителем стала работа архитектурного бюро DAGOpen под названием "City Break".

ЭСТОНИЯ
ВЫРАСТУТ ЛИ СНОВА ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬ?
ИДА-ВИРУМАА
Катри Райк и Александр Ефимов.

Ефимов дал шанс "Нашей Нарве": невозможно выиграть лотерею, не купив лотерейный билет

Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Ратушную площадь в Таллинне перекрыли бетонными заграждениями в целях безопасности

Ведущие на Ратушную площадь улицы Таллинна со вторника перекрыли бетонными ограждениями в форме голубей, исключающими несанкционированный проезд на площадь автотранспорта на большой скорости.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Елена Скульская.

Елена Скульская проводит параллели между "Близкими" и "Нелюбовью" из программы PÖFF

В пятницу, 17 ноября, в Таллинне состоится торжественное открытие XXI кинофестиваля PÖFF. Российская программа будет представлена одиннадцатью фильмами, из которых хочу обратить ваше внимание прежде всего на картину дебютантки Ксении Зуевой "Близкие".

ЭКОНОМИКА
14.11

Eesti Energia возлагает большие надежды на добычу торфа

13.11

Госконтроль не увидел нарушений в сделке о покупке вагонов в России

13.11

Рийгикогу посетила китайская делегация для обсуждения эстонского экспорта в Китай

13.11

Германия отклонила введение европейского налога

11.11

Fitch поднял перспективу кредитного рейтинга Эстонии до позитивной

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
СПОРТ
КУЛЬТУРА

В Нью-Йорке за рекордную сумму был продан "Спаситель мира" Леонардо да Винчи

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продана на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 450 312 500 долларов США. Эта сумма стала ценовым рекордом для произведений искусств, проданных как на аукционе, так и в частном порядке.

В Эстонии отметили день отца
Статистический портрет отца.

Статистика: отцы более умные и работоспособные, чем мужчины без детей

Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.

Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

В поле зрения

Единая антиалкогольная политика ЕС, программа "За трезвую и здоровую Эстонию", борьба с алкогольной зависимостью

Конкурс
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
10:24

Завтра стартует фестиваль PÖFF

10:12

Гражданин Латвии проведет в тюрьме Эстонии 15 лет за убийство: приговор вступил в силу

09:48

В Нарве по случаю Дня гражданина покажут фильм "14 падежей"

09:36

В Нью-Йорке за рекордную сумму был продан "Спаситель мира" Леонардо да Винчи

09:31

Определились все участники ЧМ-2018 по футболу

09:14

В Ласнамяэ в аварии с участием Audi S7 пострадали два человека

08:54

МВД: у Эстонии есть доказательства причастности задержанного в Нарве россиянина к ФСБ

08:26

Президент "Транса" Николай Бурдаков вновь стал депутатом Нарвского горсобрания

07:55

Центробанк обеспокоен дефицитным бюджетом Эстонии

07:28

Волейболисты "Пярну" с трудом обыграли одного из аутсайдеров

07:16

Ставший вице-мэром Тарту Мадис Лепайыэ получил премию от минобра

07:14

Гандболисты "Сервити" находятся в шаге от выхода в полуфинал Кубка Эстонии

07:03

Требования к здоровью водителей станут четче

15.11

В четверг можно оставить зонты дома, воздух прогреется до +4..+7

Полезно знать

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
10:24

Завтра стартует фестиваль PÖFF

07:03

Требования к здоровью водителей станут четче

15.11

Мэрия Маарду требует проверить техническое состояние автобусов

15.11

Осиновский: правительство готово обсудить новую информацию по алкогольному акцизу

15.11

Безработица растет в связи с реформой трудоспособности

14.11

Эстонские интернет-магазины не выполняют требования по защите данных клиентов

14.11

В Нарве обсудят создание русскоязычных независимых СМИ

14.11

В Таллинне пройдет Международная конференция на тему интеграции

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: