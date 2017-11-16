В Нарве по случаю Дня гражданина покажут фильм "14 падежей" ({{commentsTotal}})
На следующей неделе, 26 ноября, в Эстонии отметят День гражданина. Ряд мероприятий по этому случаю пройдет и в Нарве.
Как сообщает пресс-служба Нарвского колледжа, в один день все мероприятия не помещаются, поэтому в стенах вуза целая неделя будет полна интересных мероприятий.
Например, уже в понедельник, 20 ноября, в здании колледжа пройдет бесплатный показ документального фильма "14 падежей", повествующего о сложном пути интеграции русских семей.
В среду, 22 ноября, состоится посвященная Дню гражданина викторина для гимназистов.
С более подробном программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
Редактор: Сергей Михайлов