Гражданин Латвии проведет в тюрьме Эстонии 15 лет за убийство: приговор вступил в силу

Гражданин Латвии Сергей Грибуст окончательно признан виновным в убийстве своего соотечественника и краже спортивных штанов. Он проведет в тюрьме 15 лет.

Обвинительный приговор вступил в силу, поскольку Государственный суд накануне не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Грибуста.

В мае, как писал rus.err.ee, суд первой инстанции счел вину 28-летнего гражданина Латвии Сергея Грибуста в краже и убийстве доказанной и приговорил его к 15 годам тюрьмы.

Второй фигурант дела - 33-летний Юрий Умблей - был признан виновным в том, что не сообщил властям о преступлении. Его приговорили к 6 месяцам тюрьмы.

В сентябре приговор не изменил и окружной суд.

Согласно обвинению, Сергей Грибуст и его 40-летний соотечественник и коллега Гунтис 21 августа прошлого года вместе употребляли алкоголь в одной из квартир в столичном районе Ласнамяэ и поссорились.

В ходе ссоры Сергей бил свою жертву кулаками, ногами, бутылкой и табуреткой по голове и телу - в результате Гунтис скончался через несколько часов.

Кроме того, на следующий после убийства день Сергей украл в одном из таллиннских магазинов спортивные штаны. В тот же день, 22 августа, он был задержан в центре Таллинна.

Юрия Умблея обвинили в том, что он не сообщил полиции об убийстве, о котором ему рассказал Сергей.