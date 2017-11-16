Исследование: уровень социального неравенства в ЕС снижается

Уровень социальной справедливости в Евросоюзе растет, следует из нового исследования немецкого Фонда Бертельсмана, опубликованного в четверг, 16 ноября.

Под социальной справедливостью исследователи понимают равные шансы граждан на образование, медицинское обслуживание, получение работы, а также возможность каждого применить свои способности независимо от своего социального статуса, передает dw.com.

Эстония занимает 12 место в области социальной справедливости. Сильные стороны государства – образование (по этому показателю страна занимает 7 место) и рынок труда (6 место). В сфере здравоохранения Эстония отстает от других стран ЕС и занимает 24 место.

Лучше всего ситуация в Северных странах, хуже – в Греции

Согласно исследованию, меньше всего социального неравенства в северных странах ЕС: Дании, Швеции и Финляндии. По шкале от 1 до 10 эти страны находятся выше семи. Хуже всего ситуация в Румынии и Греции, их показатель – менее четырех пунктов.

В целом ситуация с социальной справедливостью в Европе улучшается благодаря экономическому росту. По данным Фонда Бертельсмана, почти во всех странах ЕС в 2016 году снизился уровень безработицы. Сейчас в среднем по ЕС он составляет 8,7%. В 2015 году безработица была на уровне 9,4%.

Однако исследователи отмечают огромную разницу в уровне занятости в разных странах ЕС. Если в Германии уровень безработицы в 2016 году составил 4,2%, то в Греции – 23,7%.