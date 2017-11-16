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Суд приговорил обвиняемого в убийстве бездомного в Ласнамяэ к 15 годам тюрьмы ({{commentsTotal}})

Эстония
Валерий Геймонен уверяет, что он не виноват.
Валерий Геймонен уверяет, что он не виноват. Автор: ERR
Эстония

Харьюский уездный суд в четверг приговорил к длительному тюремному заключению мужчину, который весной жестоко убил 52-летнего бездомного мужчину в столичном районе Ласнамяэ.

Суд признал 46-летнего Валерия Геймонена виновным и приговорил его к 15 годам тюремного заключения.

Инцидент произошел поздним вечером 12 марта в таллиннском районе Ласнамяэ в заброшенном депо на улице Раху. В общей сложности Валерий нанес Сергею 40 колото-режущих ран. От полученных травм тот скончался на месте.

Обвиняемый и жертва были знакомы друг с другом.

Первичное заседание по этому делу прошло в Харьюском уездном суде 25 октября.

И погибший Сергей, и обвиняемый в его убийстве Валерий – тоже бездомный – фигурировали в сюжетах программы "Инсайт", которая выходит на телеканале ETV+.

Редактор: Ирина Киреева

бездомныйгеймонен


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