Таллиннские соцдемы предлагают отозвать законопроект о премиях градоначальникам

В четверг, 16 ноября, фракция социал-демократов в Таллиннском горсобрании выступит с предложением отозвать законопроект о премиях и компенсациям градоначальника. Всего из бюджета на эти цели будет выделено более 65 000 евро.

По оценке соцдемов, данный законопроект противоречит добрым традициям политики и задевает чувство справедливости у горожан, передает пресс-служба политической силы.

По словам председателя фракции социал-демократов Райнера Вакра, не принято платить премию тем чиновникам, которые ушли с одной должности, но продолжают свою работу на другой.

"По-человечески понять можно, что премируют вице-мэра Мартинсон, которая проработала на этой должности 10 лет и теперь выходит на пенсию. Однако не вижу никакой логики в том, что премию получат бывшие вице-мэры Кылварт и Аас, которые заняли более высокооплачиваемые должности в той же структуре, то есть попросту продвинулись по карьерной лестнице", - сказал Вакра.

По словам Вакра, суммы, которые запланированы на премии бывшим членам горуправы, просто космические.

"Сависаару – 15865, Аасу и Кылварту – по 12661 и Мартинсон – 25323 евро. И это при условии, что они и без того получали зарплату президента или премьера. Ведь это задевает чувство справедливости у наших горожан", - добавил Вакра.

На этой неделе портал rus.err.ee написал о том, что в В связи с завершением службы на посту вице-мэра Мерике Мартинсон полагается компенсация в размере шести, а экс-мэру Эдгару Сависаару - в размере трех должностных окладов.

Мартинсон получит свыше 25, а Сависаар - более 15 тысяч евро.

Бывшие вице-мэры Кылварт и Аас за успешную работу в составе горуправы получат премии в размере трех вице-мэрских окладов, то есть примерно по 12 600 евро на каждого.