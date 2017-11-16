Футболист сборной Эстонии Сергей Мошников остался без клуба

Отправившийся вместе со сборной Эстонии по футболу в тихоокеанское турне полузащитник Сергей Мошников остался без клуба.

Об этом футболист, вторую половину сезона отыгравший за финский "Кеми", сказал в интервью службе новостей "Радио 4".

"Мой контракт с "Кеми" действовал до 15 ноября. Со стороны руководства клуба были разговоры о возможности его продления, но до конкретики дело не дошло", - отметил Мошников.

"Где продолжу карьеру? Пока не знаю. Сейчас сосредоточен на матчах за сборную Эстонии. После этого обсудим возможные варианты с агентом", - добавил Сергей Мошников.

Товарищеский матч Фиджи - Эстония пройдет в воскресенье, 19 ноября, и начнется в 4 утра по восточноевропейскому времени.

С Вануату сборная Эстонии сыграет 23, а с Новой Каледонией - 26 ноября.

В этих поединках главный тренер эстонской команды Мартин Рейм будет проверять ближайший резерв.