Опрос: центристы и реформисты в ноябре потеряли поддержку избирателей

В ноябре поддержка Центристской партии и Партии реформ снизилась, следует из свежего исследования фирмы Turu-uuringute AS, проведенного по заказу новостной редакции ERR.

Если бы выборы в парламент состоялись завтра, то за Центристскую партию проголосовали бы 27% и за Партию реформ – 22% избирателей, что соответственно на 2% и 3% меньше, чем в прошлом месяце.

Популярность Консервативной и Социал-демократической партий по сравнению с октябрем осталась стабильной – 13% и 10% соответственно.

Партию Союз Отечества и Res Publica (IRL) в ноябре готовы поддержать 8% респондентов. По-прежнему не смогли бы преодолеть пятипроцентный избирательный порог Свободная партия (у нее 4% поддержки) и партия "Зеленые Эстонии", за которую готовы отдать свой голос 3% избирателей.

Как отмечает служба новостей "Радио 4", в ноябре партийные предпочтения эстонцев и неэстонцев различаются. Среди эстонцев по популярности на первом месте Партия реформ (27%), в то же время большинство русскоязычных респондентов (75%) поддерживают Центристскую партию.

Опрос Turu-uuringute AS проходил с 1 по 14 ноября. В нем приняли участие 1008 человек по всей Эстонии. Учитывались лишь ответы людей с определенными политическими предпочтениями, что позволяет сравнивать результаты исследования с выборами в Рийгикогу. Доля людей, не высказавших своих политических предпочтений, в ноябре составила 29%. При опросе 1000 человек погрешность не превышает ±3,10%.