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Угнанный в Эстонии автомобиль обнаружили в Латвии и вернули владельцу ({{commentsTotal}})

Эстония
Граница между Эстонией и Латвией.
Граница между Эстонией и Латвией. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Угнанный 14 ноября в Пярну автомобиль был найден утром 15 ноября в Латвии в районе города Гулбене благодаря хорошему сотрудничеству и быстрому обмену информацией между полицией Эстонии и Латвии.

Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

14 ноября полиция получила сообщение, что в Пярну на улице Бетоони угнан автомобиль Ford Focus C-max. По имевшейся у полиции информации было основание полагать, что автомобиль может выехать за границы Эстонии и поэтому информацию об угнанном транспортном средстве передали сотрудникам правопорядка соседних государств. 

Латвийские полицейские обнаружили автомобиль с эстонскими регистрационными номерами и задержали находившихся в нем водителя и пассажира, граждан Эстонии, 15 ноября около 6:45 утра в районе города Гулбене.

Руководитель участковых полицейских Пярнуского отделения полиции Тыну Кивис сказал, что хорошее сотрудничество и обмен информации с коллегами из соседних государств играют в похожих случаях ключевую роль. 

"Угнанный автомобиль был быстро найден благодаря оперативности в обмене информацией и хорошему сотрудничеству между полицией Латвии и Эстонии. Машина возвращена владельцу. Мы будем развивать наше сотрудничество и в дальнейшем", – сказал Кивис.

Пресс-секретарь региона Видземе полиции Латвии Анжела Гельяну сказала, что тесное сотрудничество между полицейскими двух стран важно, так как благодаря совместным усилиям снижается уровень преступности.

"С полицией Эстонии у нас очень эффективное сотрудничество в приграничных регионах. Мы обмениваемся опытом и проводим совместные учения", – сказала Гельяну.

Редактор: Сергей Михайлов



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