Турция рассчитывает получить от ЕС в 2018 году 3 млрд евро на беженцев ({{commentsTotal}})
Турция ожидает получить от Европейского союза 3 млрд евро к концу 2018 года в рамках соглашения о борьбе с миграционным кризисом. Об этом, как сообщил в четверг телеканал CNN Turk, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на парламентской комиссии по бюджету.
"В соответствии с соглашением с ЕС к концу 2018 года Турция ожидает выделение 3 млрд евро", – цитирует главу МИД агентство ТАСС.
Между тем накануне еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос на пресс-конференции в бельгийской столице сообщил, что Евросоюз к концу текущего года выделит Турции 3 млрд евро, которые были обещаны этой стране при заключении соглашения о борьбе с миграционным кризисом.
Редактор: Ирина Киреева