Юлле Мадизе предлагает Рийгикогу отменить запрет на политическую рекламу

Канцлер права Юлле Мадизе выступила с призывом внести поправки в законодательство, предусматривающие отмену запрета на использование наружной политической рекламы в период активной агитации. По оценке Мадизе, разрешить предвыборную агитацию следует и в основной день голосования на выборах.

Свои предложения Мадизе в четверг, 16 ноября, направила спикеру Рийгикогу Эйки Нестору.

По ее оценке, запрет на наружную политическую рекламу в период активной агитации следует отменить, поскольку он не выполняет свою цель.

"Избирательные кампании не стали в результате этого более содержательными. Вместе с тем данный запрет существенного ограничивает возможности участников в выборах. И особенно на выборах в местные самоуправления. А после решения Государственного суда по так называемому "делу Тальвика" наружная политическая реклама вернулась на улицы и непосредственно перед днем выборов", - отметила Юлле Мадизе.

Второе предложение Мадизе - отменить запрет на активную агитацию в день выборов. По ее словам, полностью свободными от агитации можно было бы оставить только избирательные участки и их окрестности.

Третье предложение - установить правила для муниципальных СМИ, чтобы все политические силы получали бы равные возможности для обозначения своих предложений и взглядов.

В общей сложности Юлле Мадизе представила Рийгикогу 9 поправок к нынешнему закону, которые снабдила основательными объяснениями.