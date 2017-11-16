Из Эстонии в Россию ввезли контрабандой произведений искусства на 2,5 млн евро ({{commentsTotal}})
Российская таможня пресекла попытку ввоза из Эстонии произведений искусства, спрятанных в грузовом автомобиле, на общую сумму 2,5 млн евро.
Всего было задержано 95 различных предметов, в том числе старинные вазы, мебель, шкатулки, картины, датируемые XVIII-XIX веками. Стоимость выявленных ценностей составила более 39 миллионов рублей (2,5 млн евро).
Часть ввезенных контрабандой предметов ранее была продана на аукционе Sotheby’s.
По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Редактор: Артур Тооман