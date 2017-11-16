Таллиннский порт приватизируют к лету 2018 года

Таллиннский порт в соответствии с одобренным правительством планом разместит на бирже 33% своих акций не позднее конца первого полугодия 2018 года. Государство сохранит контрольный пакет акций предприятия.

Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила правительственная пресс-служба.

В сообщении отмечается, что правительство дало министру экономики и инфраструктуры согласие продолжить подготовку первичного публичного предложения (IPO) акций Таллиннского порта, а также одобрило дальнейшие действия, принципы и календарный график.

"Цель вывода на биржу Таллиннского порта - повысить стоимость предприятия и создать инвестиционные возможности для людей и пенсионных фондов в Эстонии", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Он добавил, что для правительства также имеет большое значение повышение привлекательности Эстонии для иностранных инвесторов. "Я считаю, что акции Таллиннского порта станут хорошей возможностью для наших партнеров в Европе и, особенно, в Скандинавии, инвестировать в Эстонию", - отметил Ратас.

Согласно плану, торговля акциями порта на Таллиннской бирже начнется в первой половине следующего года. Приватизированы будут треть от общего числа акций, а государство сохранит за собой контрольный пакет.

"Чем больше акционеров, тем больше это мотивирует предприятие быть еще более прозрачным и эффективным, и, в целом, растет стоимость предприятия, - сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. - Таллиннский порт - успешная фирма, и продажа пакета акций даст людям в Эстонии возможность в этом участвовать".

Симсон добавила, что IPO Таллиннского порта повысит известность предприятия, позволит увеличить инвестиции пенсионных средств в местный рынок, активизирует торговлю на бирже и улучшит репутацию Эстонии как страны с успешной инвестиционной средой.

Приватизация акций Таллиннского порта была согласована в коалиционном договоре, заключенном в конце прошлого года Центристской партией, Социал-демократической партией и Союзом отечества и Res Publica (IRL).

На совместной пресс-конференции министра экономики Кадри Симсон и главы Таллиннского порта Валдо Калма было заявлено, что размещение акций порта организует международный банковский синдикат, сообщил портал ERR Uudised.

По словам Калма, консультанты были выбраны летом, и вскоре выяснится, какой банк станет главным организатором размещения.

"С весны мы будем готовы к публичному размещению. Предложения поступают нормально, по плану", - сказал Калм.

Он добавил, что придавалось важное значение включению в синдикат банков, которые ставят акцент на розничных инвесторах. В синдикате будут представлены как работающие в Эстонии, так и иностранные банки.

"Там известные в мире названия, европейские названия, а также эстонские банки", - пояснил глава Таллиннского порта.

Таллиннский порт испытывает повышенный интерес к Скандинавии, Восточной Европе, Лондону и Франкфурту. Возможен интерес и к США, и подготовка к созданию синдиката идет с учетом этого интереса.

По правилам биржи, информация о деятельности предприятия станет в равной мере доступной как общему собранию, так и миноритарным акционерам, подчеркнула Симсон.

Основной объем биржевых операций придется на приносящие дивиденды акции. Такую рекомендацию сделали банки, основываясь на истории предприятия и прогнозах. Дивидендная политика будет разработана в ближайшее время.

Таллиннский порт также выпустит новые акции.

Кроме того, предприятие планирует выплатить государству внеплановые дивиденды в размере 68 млн евро, которые пополнят ликвидные резервы правительства.