Тынисте: предложение отменить повышение акциза было моей личной инициативой

Министр финансов Тоомас Тынисте сказал, что предложение отменить запланированное повышение акциза было его инициативой, а не председателя IRL Хелира-Вахера Сеэдера.

Отечественник Тынисте сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что идея отменить повышение акциза основывалась на оценке аналитиков и снижении поступления акциза на алкоголь, которое, как ожидается, в этом году будет на 40 млн евро меньше прогнозируемого, передает ERR Uudised. Напомним, что председатель входящего в правящую коалицию IRL Хелир-Валдор Сеэдера, высказался в поддержку этой и идеи и заявил, что разумный предел алкогольного акциза уже превышен.

Тоомас Тынисте отметил, что высказал свое мнение по этому вопросу, поскольку его спросил ERR.

Правительство обсудило в четверг также законопроект, инициированный Партией реформ, согласно которому следует признать недействительными установленные в конце 2016 года акцизы на слабый алкоголь и восстановить акцизы, действовавшие в 2015 году, до 2020 года.

Правительство этого не поддержало, так как, по словам Тынисте, это бы означало отступление и касалось бы только слабоалкогольных напитков. "Озабоченность вызывает предыдущее повышение акцизов, которое происходило под руководством Партии реформ, когда повысили ранее оговоренные акцизные сборы и началась приграничная торговля. Надо думать дальше", – сказал Тынисте.

Премьер-министр, председатель Центристской партии Юри Ратас, сказал, что в правительстве нет споров по вопросу акцизов, но добавил, что время для начала этого обсуждения было не лучшим.

"Наша политика в том, чтобы снизить потребление алкоголя с помощью акциза. Данные показывают, что употребление алкоголя снижается. Мы, будучи политиками, прислушиваемся к лучшим специалистам в своей сфере", – сказал Ратас. Он добавил, что уточненный прогноз на 2018 год можно будет оценить только в 2019 году.