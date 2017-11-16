300 связанных с председательством лиц в конце декабря останутся без работы

Специально для проведения председательства в Совете ЕС государство создало 300 новых рабочих мест, которые исчезнут в конце декабря. Поскольку многие из тех, кто работал в команде председательства, пока не нашли нового места работы, в ближайшие месяцы на рынке труда возникнет некая сумятица.

На самом деле команда председательства, конечно, больше. Всего с этим масштабным мероприятием связано 1300 человек. Тысяча связанных с председательством человек работала в соответствующих учреждениях - министерствах, а в связи с председательством, круг их обязанностей расширился.

Кроме того при различных учреждениях – министерствах, госканцелярии и зарубежных представительствах Эстонии – было создано 300 абсолютно новых рабочих мест. Столько же исчезнет в декабре.

"Сейчас или в течение пары месяцев на рынке труда возникнет ограниченный круг соискателей, временно работавших на государственной службе и теперь ищущих новую работу", - подвела итог менеджер по работе с персоналом Кристи Тяхт.

Часть работников пришла в команду из других учреждений, куда они и вернутся после окончания председательства. Некоторых из них на их прежнем рабочем месте в период председательства замещал кто-то другой, кому теперь также придется сменить работу.

Работники команды председательства, конечно же, осознавали, что это будет проектная занятость. Окончание председательства и трудовых договоров ни для кого не стало сюрпризом.

И все же сокращение такого большого количества рабочих мест - это необычная ситуация для местного рынка труда. Поэтому отдел по работе с персоналом будет помогать людям найти новую работу. Например, помогут составить CV, будут предоставлять информацию о вакансиях.

"Поскольку в государственном секторе наблюдается постоянная текучка кадров, то существует большая вероятность, что освободившиеся места можно будет заполнить людьми, показавшими себя с хорошей стороны во время председательства. Принимая во внимание полученный опыт, они могли бы и в дальнейшем быть полезны на государственной службе",- пояснила Тяхт.

Председательство как волшебное слово

Даже несмотря на то, что организация председательства Эстонии – это проект с конкретными датами начала и окончания, многие хотели внести вклад в масштабное мероприятие и не побоялись оставить свою прежнюю работу. По словам Тяхт, слово "председательство" вызвало огромный интерес, и на большинство мест конкурс был очень большой. Значительную роль сыграла возможность принять участие в организации крупного проекта.

"Этот эмоциональный фон, пожалуй, можно сравнить с временами перед вступлением в Европейский Союз, когда существовала некая объединяющая цель. В этот раз была мотивация показать, на что мы способны в качестве председателя ЕС"

"Возникло чувство миссии, что теперь Эстонии снова предоставляется возможность сделать что-то значимое, и я хочу в этом участвовать, - вспомнила менеджер по работе с персоналом. - Этот эмоциональный фон, пожалуй, можно сравнить с временами перед вступлением в Европейский Союз, когда существовала некая объединяющая цель. В этот раз была мотивация показать, на что мы способны в качестве председателя ЕС".

"В некоторых областях людей найти было тяжелее, и тогда Брюссель "дал их в долг" из других учреждений Европейского Союза. Это были преимущественно эстонцы, которые по сравнению с людьми, работающими в Эстонии, уже имели хорошую сеть контактов в Брюсселе и хорошо ориентировались в этой области", - пояснила Тяхт.

В то же время она выразила надежду, что после председательства большее количество людей найдет работу в других учреждениях ЕС, чтобы Эстония была еще лучше представлена в европейских институтах.

Тяхт отметила, что с одной стороны, председательство сыграло очень большую роль в формировании позитивного образа нашей страны, а с другой стороны, повысилась осведомленность населения Эстонии о происходящем в Европейском Союзе. Она пояснила, что проект укрепил сотрудничество между различными учреждениями из разных областей, поскольку председательство распределялось между десятками различных офисов и организаций.

"Люди, в течение года готовившие проект, ушли в отпуск, но чрезвычайная ситуация заставила отложить все отпуска и начинать пришлось, по сути, сразу же"

Brexit внес сумятицу в планы

Самый серьезный кризис председательства, по словам Тяхт, произошел в тот момент, когда появились первые новости о Brexit и переносе председательства Эстонии на полгода вперед. Об этом стало известно в июле 2016 года. К этому времени планы по приему на работу персонала были уже готовы – вербовка команды была запланирована на 2017 год. Люди, в течение года готовившие проект, ушли в отпуск, но чрезвычайная ситуация заставила отложить все отпуска и начинать пришлось, по сути, сразу же.

Государственная канцелярия готовилась отправлять людей на работу в Брюссель в начале 2017 года, однако это пришлось делать намного быстрее.

"Мы пробовали договориться с людьми - да, первоначальный план переезда был в январе или феврале 2017 года, но теперь нужно собрать семью и переезжать в сентябре…", - вспоминает Тяхт. По ее словам, обстановка была сложной как с политической точки зрения, так и в связи с личными потребностями людей.

Сопровождая министров

Самый большой конкурс в период председательства был на должность связных лиц, которые должны были сопровождать министров. Всего свою кандидатуру предложили 766 человек из государственного и частного секторов, студенты. Из их числа госканцелярия выбрала сто человек.

"Некоторые страны, к примеру, набрали в качестве контактных лиц только государственных служащих, другие же нанимали исключительно студентов."

Разные страны-председатели подошли к найму контактных лиц по-разному.

"Некоторые страны, к примеру, набрали в качестве контактных лиц только государственных служащих, другие же нанимали исключительно студентов. Поскольку Эстония - небольшое государство, и людей у нас мало, здесь ни один из этих подходов не мог быть оправдан", - объясняет советник председательства по вопросам персонала, отвечающий за сопровождающих, Кадри-Лийз Лукс.

Работа сопровождающего лица требовала гибкого подхода к решению неожиданных проблем и способности быстро сориентироваться в непредвиденной ситуации. Лукс признала, что все сценарии, к которым готовились контактные лица, реализовались. Например, были случаи, когда министры не пожелали воспользоваться организованным для них транспортом, предпочтя пешую прогулку, что означало большие изменения в работе всей команды. Было и такое, что кто-то из сопровождающих неожиданно не выходил на работу из-за болезни, и им срочно нужно было искать замену.

Как известно, самые высокопоставленные лица посетили Эстонию во время Цифрового саммита. Члены делегации Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона еще до непосредственного начала встречи совершили предварительные визиты в Таллинн, осмотрели место проведения мероприятия, получили очень детальную информацию о проведении мероприятия.

А как же стать контактным лицом, к примеру, Макрона?

По словам Лукс, одним из основных критериев было знание языков. Всего в Евросоюзе существует 24 официальных языка.

"Люди, которые работали в нашей команде, говорят на 18 из них. Было ясно, что французскую делегацию должен был сопровождать человек, который говорит по-французски и хорошо знает французскую культуру и политику. Роль играло и то, если контактное лицо ранее уже сопровождало французскую делегацию и сохранило хороший контакт с французским посольством. Третий критерий - чтобы человеку в принципе подходило время проведения мероприятия. Поскольку все члены команды заняты еще и на своей постоянной работе, было важно, чтобы время визита делегации сочеталось с графиком их основной работы", - говорит она.