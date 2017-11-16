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300 связанных с председательством лиц в конце декабря останутся без работы ({{commentsTotal}})

Председательство в ЕС
Менеджер по персоналу Кристи Тяхт отметила, что такой масштабный совместный проект для Эстонии был особенным опытом, который многому научил.
Менеджер по персоналу Кристи Тяхт отметила, что такой масштабный совместный проект для Эстонии был особенным опытом, который многому научил. Автор: Сийм Лыви/ERR
Председательство в ЕС

Специально для проведения председательства в Совете ЕС государство создало 300 новых рабочих мест, которые исчезнут в конце декабря. Поскольку многие из тех, кто работал в команде председательства, пока не нашли нового места работы, в ближайшие месяцы на рынке труда возникнет некая сумятица.

На самом деле команда председательства, конечно, больше. Всего с этим масштабным мероприятием связано 1300 человек. Тысяча связанных с председательством человек работала в соответствующих учреждениях - министерствах, а в связи с председательством, круг их обязанностей расширился.

Кроме того при различных учреждениях – министерствах, госканцелярии и зарубежных представительствах Эстонии – было создано 300 абсолютно новых рабочих мест. Столько же исчезнет в декабре.

"Сейчас или в течение пары месяцев на рынке труда возникнет ограниченный круг соискателей, временно работавших на государственной службе и теперь ищущих новую работу", - подвела итог менеджер по работе с персоналом Кристи Тяхт.

Часть работников пришла в команду из других учреждений, куда они и вернутся после окончания председательства. Некоторых из них на их прежнем рабочем месте в период председательства замещал кто-то другой, кому теперь также придется сменить работу.

Работники команды председательства, конечно же, осознавали, что это будет проектная занятость. Окончание председательства и трудовых договоров ни для кого не стало сюрпризом.

И все же сокращение такого большого количества рабочих мест - это необычная ситуация для местного рынка труда. Поэтому отдел по работе с персоналом будет помогать людям найти новую работу. Например, помогут составить CV, будут предоставлять информацию о вакансиях.

"Поскольку в государственном секторе наблюдается постоянная текучка кадров, то существует большая вероятность, что освободившиеся места можно будет заполнить людьми, показавшими себя с хорошей стороны во время председательства. Принимая во внимание полученный опыт, они могли бы и в дальнейшем быть полезны на государственной службе",- пояснила Тяхт.

Председательство как волшебное слово

Даже несмотря на то, что организация председательства Эстонии – это проект с конкретными датами начала и окончания, многие хотели внести вклад в масштабное мероприятие и не побоялись оставить свою прежнюю работу. По словам Тяхт, слово "председательство" вызвало огромный интерес, и на большинство мест конкурс был очень большой. Значительную роль сыграла возможность принять участие в организации крупного проекта.

"Возникло чувство миссии, что теперь Эстонии снова предоставляется возможность сделать что-то значимое, и я хочу в этом участвовать, - вспомнила менеджер по работе с персоналом. - Этот эмоциональный фон, пожалуй, можно сравнить с временами перед вступлением в Европейский Союз, когда существовала некая объединяющая цель. В этот раз была мотивация показать, на что мы способны в качестве председателя ЕС".

"В некоторых областях людей найти было тяжелее, и тогда Брюссель "дал их в долг" из других учреждений Европейского Союза. Это были преимущественно эстонцы, которые по сравнению с людьми, работающими в Эстонии, уже имели хорошую сеть контактов в Брюсселе и хорошо ориентировались в этой области", - пояснила Тяхт.

В то же время она выразила надежду, что после председательства большее количество людей найдет работу в других учреждениях ЕС, чтобы Эстония была еще лучше представлена в европейских институтах.

Тяхт отметила, что с одной стороны, председательство сыграло очень большую роль в формировании позитивного образа нашей страны, а с другой стороны, повысилась осведомленность населения Эстонии о происходящем в Европейском Союзе. Она пояснила, что проект укрепил сотрудничество между различными учреждениями из разных областей, поскольку председательство распределялось между десятками различных офисов и организаций.

 

Brexit внес сумятицу в планы

Самый серьезный кризис председательства, по словам Тяхт, произошел в тот момент, когда появились первые новости о Brexit и переносе председательства Эстонии на полгода вперед. Об этом стало известно в июле 2016 года. К этому времени планы по приему на работу персонала были уже готовы – вербовка команды была запланирована на 2017 год. Люди, в течение года готовившие проект, ушли в отпуск, но чрезвычайная ситуация заставила отложить все отпуска и начинать пришлось, по сути, сразу же.

Государственная канцелярия готовилась отправлять людей на работу в Брюссель в начале 2017 года, однако это пришлось делать намного быстрее.

"Мы пробовали договориться с людьми - да, первоначальный план переезда был в январе или феврале 2017 года, но теперь нужно собрать семью и переезжать в сентябре…", - вспоминает Тяхт. По ее словам, обстановка была сложной как с политической точки зрения, так и в связи с личными потребностями людей.

Сопровождая министров

Самый большой конкурс в период председательства был на должность связных лиц, которые должны были сопровождать министров. Всего свою кандидатуру предложили 766 человек из государственного и частного секторов, студенты. Из их числа госканцелярия выбрала сто человек.

 

Разные страны-председатели подошли к найму контактных лиц по-разному.

"Некоторые страны, к примеру, набрали в качестве контактных лиц только государственных служащих, другие же нанимали исключительно студентов. Поскольку Эстония - небольшое государство, и людей у нас мало, здесь ни один из этих подходов не мог быть оправдан", - объясняет советник председательства по вопросам персонала, отвечающий за сопровождающих, Кадри-Лийз Лукс.

Работа сопровождающего лица требовала гибкого подхода к решению неожиданных проблем и способности быстро сориентироваться в непредвиденной ситуации. Лукс признала, что все сценарии, к которым готовились контактные лица, реализовались. Например, были случаи, когда министры не пожелали воспользоваться организованным для них транспортом, предпочтя пешую прогулку, что означало большие изменения в работе всей команды. Было и такое, что кто-то из сопровождающих неожиданно не выходил на работу из-за болезни, и им срочно нужно было искать замену.

Как известно, самые высокопоставленные лица посетили Эстонию во время Цифрового саммита. Члены делегации Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона еще до непосредственного начала встречи совершили предварительные визиты в Таллинн, осмотрели место проведения мероприятия, получили очень детальную информацию о проведении мероприятия.

А как же стать контактным лицом, к примеру, Макрона?

По словам Лукс, одним из основных критериев было знание языков. Всего в Евросоюзе существует 24 официальных языка.

"Люди, которые работали в нашей команде, говорят на 18 из них. Было ясно, что французскую делегацию должен был сопровождать человек, который говорит по-французски и хорошо знает французскую культуру и политику. Роль играло и то, если контактное лицо ранее уже сопровождало французскую делегацию и сохранило хороший контакт с французским посольством. Третий критерий - чтобы человеку в принципе подходило время проведения мероприятия. Поскольку все члены команды заняты еще и на своей постоянной работе, было важно, чтобы время визита делегации сочеталось с графиком их основной работы", - говорит она.

Редактор: Дина Малова

председательство в ес


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