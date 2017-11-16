В октябре Литва и Эстония были лидерами ЕС по темпам роста инфляции ({{commentsTotal}})
Потребительские цены в Евросоюзе в октябре 2017 года выросли на 1,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом в Литве уровень инфляции почти в 2,5 раза превысил среднеевропейский показатель. Ненамного отстала и Эстония.
Об этом свидетельствуют данные агентства "Евростат", которые были опубликованы в четверг, 16 ноября.
Самый высокий рост потребительских цен среди стран Евросоюза был зафиксирован в Литве (4,2%), Эстонии (4,0%) и Великобритании (3,0%).
Меньше всего цены выросли на Кипре - на 0,5%, а также в Ирландии, Греции и Финляндии (на 0,5% во всех трех странах).
В еврозоне показатель инфляции составил в октябре 1,4%.
Редактор: Сергей Михайлов