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В октябре Литва и Эстония были лидерами ЕС по темпам роста инфляции ({{commentsTotal}})

Экономика
Самые высокие показатели инфляции - в странах Балтии.
Самые высокие показатели инфляции - в странах Балтии. Автор: Postimees/Scanpix
Экономика

Потребительские цены в Евросоюзе в октябре 2017 года выросли на 1,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом в Литве уровень инфляции почти в 2,5 раза превысил среднеевропейский показатель. Ненамного отстала и Эстония.

Об этом свидетельствуют данные агентства "Евростат", которые были опубликованы в четверг, 16 ноября.

Самый высокий рост потребительских цен среди стран Евросоюза был зафиксирован в Литве (4,2%), Эстонии (4,0%) и Великобритании (3,0%).

Меньше всего цены выросли на Кипре - на 0,5%, а также в Ирландии, Греции и Финляндии (на 0,5% во всех трех странах). 

В еврозоне показатель инфляции составил в октябре 1,4%.

Редактор: Сергей Михайлов

инфляция


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