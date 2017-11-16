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Канцлер права: пенсии можно облагать налогом в полном объеме ({{commentsTotal}})

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Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Фото: Мартин Дремлюга/ERR
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Канцлер права Юлле Мадизе считает, что государство имеет право облагать пенсии налогом в полном объеме, если пенсионеры получают высокий доход.

Такое мнение Мадизе высказала в ответ на запрос, в котором канцлера права просили дать оценку тому, что новый принцип учета не облагаемого налогам дохода не благоприятствует работающим пенсионерам.

"У государства есть право делать выбор в налоговой политике, устанавливать налоговые льготы и освобождения от налогов", - считает Мадизе.

Канцлер права при этом все же уточняет, что решения в области налоговой и социальной политики не должны приниматься в отрыве от учета ситуации по другим видам поддержки людей на рынке труда.

Юлле Мадизе не видит проблемы в налогообложении доходов пенсионеров с большим доходом, поскольку у государства есть право формирования налоговой политики. По ее оценке, однако, в неблагоприятной ситуации оказываются те пенсионеры, пенсии и заработная плата которых вместе остаются ниже ставки не облагаемого налогом дохода.

"Заявление о расчете не облагаемого налогом дохода может быть направлено только в Департамент социального страхования или работодателю, а не на оба адреса одновременно. Люди с низкими доходами могли бы получать назад освобожденный от налога минимум после подачи налоговых деклараций на основании расчета годового дохода. Насколько известно омбудсмену, правительство и Рийгикогу работают над исправлением ситуации, чтобы пенсионер мог подавать два заявления о расчете не облагаемого налогом дохода и распределить 500 евро между Департаментом социального страхования и работодателем", - сказала канцлер права.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS

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