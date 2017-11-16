Нейвельт о пособии на покупку электромобиля: это полнейший абсурд

Предприниматель Индрек Нейвельт считает абсурдом планы государства восстановить пособие на покупку электромобилей в ситуации, когда денег не хватает для решения многих горящих проблем.

Еврокомиссия недавно выступила с предложением, согласно которому к 2030 году придется снизить выхлопы автомобилей на 30%.

Министерство экономики вместе с Министерством окружающей среды начало разрабатывать комплекс мер перехода Эстонии к чистому транспорту. Частью этих мер могли бы стать льготы для приобретения электромобилей.

Нейвельт сказал ERR Uudised, что он считает это псевдопроблемой. "Если думать масштабно, то разве сегодня самой большой проблемой является то, что мы можем уменьшить выбросы автомобильных выхлопов, выплачивая пособия для электромобилей", – спросил он.

"Надо ли поддерживать тех, кто сейчас ездит на мерсах, чтобы они смогли купить Tesla. Может следует дать деньги тем, кто сейчас ездит на 20-летних машинах, чтобы они смогли ездить на 10-летних или пятилетних автомобилях", – сказал Нейвельт.

"Поддерживать покупку электромобилей – полнейший абсурд в свете нехватки денег в других сферах. Мы не должны заниматься поддержкой автопроизводителей", – добавил он.

Нейвельт напомнил политикам, что численность населения в Эстонии – одна из самых низких в Европе. "Я понимаю, что в Германии и Китае есть проблемы с чистотой воздуха. У нас такой проблемы нет".

Направлять деньги, которых у нас мало, на то, чтобы воздух был еще чище, по мнению Нейвельта, неразумно.

"У государства нет денег, чтобы дать больничной кассе для улучшения здоровья населения. Мы повышаем налоги и все остальное. Теперь будем поддерживать покупателей Tesla и покупателей электромобилей. Я этого не понимаю. Они последние, кому пособие нужно", – заявил он.

По мнению предприятий по обслуживанию и продаже автомобилей, сейчас в Эстонии продаж электромобилей практически нет. Из-за высоких цен продают лишь десяток электромобилей в год.

В то время, когда государство выплачивало пособие на покупку электромобиля с 2011 по 2014 год, в Эстонии приобрели 660 таких транспортных средств.

Руководитель отдела развития и инвестиций Министерства экономики Индрек Гайлан отметил, что пособие на электромобиль является хорошей возможностью получить автомобиль с нулевым выхлопом.