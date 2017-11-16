ФОТО: Таллинн готовится к открытию рождественского рынка

На Ратушной площади Таллинна завершается подготовка к открытию традиционного рождественского рынка, намеченному на 17 ноября.

Таллиннский рождественский рынок считается одним из самых красивых в Европе. Его торжественное открытие с зажиганием свечей на главной елке страны состоится в пятницу в 16:55.

В этом году рынок будет открыт ежедневно с 10 до 22 часов. Горячие напитки будут предлагаться до 22 часов, а по пятницам и субботам - до 23. Новинкой станут горячительные напитки, изготовленные по старым аптечным рецептам.

Посетителям предложат широкий выбор ремесленных изделий, в том числе из соседних стран.

Дед Мороз прибудет 3 декабря, чтобы обосноваться в своем традиционном "офисе".

По воскресеньям будут зажигаться свечи Адвента.

В новогоднюю ночь запланирована специальная программа, в которой выступят Рольф Роосалу, кабаре Dance Wonderland, цыганский танцевальный ансамбль Al Sol и труппа латиноамериканского танца Pantrid.

Закрытие рынка состоится 6 января 2018 года.