Соглашение о наказании позволит мошеннице Хаавел в скором времени выйти из тюрьмы ({{commentsTotal}})
Харьюский уездный суд думает о том, чтобы заключить с известной мошенницей Элиос-Катерин Хаавел, носившей ранее имя Лийз, соглашение о наказании, что позволит ей в скором времени выйти из тюрьмы.
Соглашение о наказании находящейся под стражей с июня 38-летней Хаавел предусматривает шесть месяцев реального тюремного заключения и два года и шесть месяцев условного заключения, передает ERR uudised.
Суд вынесет решение в части заключения о наказании 30 ноября.
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Хаавел в незаконном использовании идентичности другого лица и компьютерном мошенничестве.
По данным следователей, Хаавел, используя состояние здоровья пожилых людей, выманивала их банковские карты и сняла с их счета в общей сложности 50 000 евро.
В это же время женщина использовала ложный идентитет и представлялась социальным работникам родственницей пострадавших.
Следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали Хаавел 1 июня, по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда ее арестовали.
Ранее Хаавел уже отбывала наказание за мошенничество.
Редактор: Ирина Киреева