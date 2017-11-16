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Соглашение о наказании позволит мошеннице Хаавел в скором времени выйти из тюрьмы ({{commentsTotal}})

Эстония
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Эстония

Харьюский уездный суд думает о том, чтобы заключить с известной мошенницей Элиос-Катерин Хаавел, носившей ранее имя Лийз, соглашение о наказании, что позволит ей в скором времени выйти из тюрьмы.

Соглашение о наказании находящейся под стражей с июня 38-летней Хаавел предусматривает шесть месяцев реального тюремного заключения и два года и шесть месяцев условного заключения, передает ERR uudised.

Суд вынесет решение в части заключения о наказании 30 ноября.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Хаавел в незаконном использовании идентичности другого лица и компьютерном мошенничестве.

По данным следователей, Хаавел, используя состояние здоровья пожилых людей, выманивала их банковские карты и сняла с их счета в общей сложности 50 000 евро.

В это же время женщина использовала ложный идентитет и представлялась социальным работникам родственницей пострадавших.

Следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали Хаавел 1 июня, по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда ее арестовали.

Ранее Хаавел уже отбывала наказание за мошенничество.

Редактор: Ирина Киреева

мошенничестволийз хаавелэлиос-катерин хаавел


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Соглашение о наказании позволит мошеннице Хаавел в скором времени выйти из тюрьмы

Харьюский уездный суд думает о том, чтобы заключить с известной мошенницей Элиос-Катерин Хаавел, носившей ранее имя Лийз, соглашение о наказании, что позволит ей в скором времени выйти из тюрьмы.

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