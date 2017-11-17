Андрес Тооде будет вновь претендовать на должность директора Нарвского музея

На этой неделе ЦУ Narva Muuseum объявило официальный конкурс на должность нового директора музея. Несмотря на тлеющий с конца 2016 года конфликт между властями Нарвы и нынешним директором музея Андресом Тооде, последний заявил о своем намерении вновь претендовать на должность руководителя музея.

Андрес Тооде рассказал rus.err.ee, что по его оценке, для разрешения конфликта с городом есть два пути: город наконец-то поймет, что музей не вассал городских властей, он работает на благо всего города. Другой выход — смена директора. "Я не очень оптимистично оцениваю свои шансы, участвуя в конкурсе на место директора музея, однако я не буду отказываться от этого. Я не дам им (городским властям) такой возможности", - сказал Тооде.

Тооде, оценивая свою работу на посту руководителя музея, в первую очередь отметил, что за 10 лет музей стал зарабатывать в два раза больше. "Мы - первый музей в Эстонии по величине прибыли. У нас самый эффективный коллектив". Также он отметил, что в следующем году начнется реставрация восточного флигеля в замке, будут построены специальные лифты, чтобы в музей могли попасть инвалиды, а экспозиции в замке станут интерактивными и больше будут рассказывать о самом замке. В будущем Тооде хотел бы, чтобы Нарвский замок и кольцо бастионов были лучше связаны между собой и вписаны в жизненное пространство города.

По его словам, проблема между руководством музея и нарвскими властями возникла в этом году. "Нам предъявляют претензии из-за использования денег. Мы даем представителям города в совете целевого учреждения всю информацию, которую они запрашивают, однако это ничего не меняет. Поэтому возникает вопрос — дело в музее или в личности директора? Однако, если дело во мне, не понятно, что случилось именно сейчас, ведь я руковожу музеем больше 10 лет. Может быть проблема в том, что мы стали слишком самостоятельными?", - рассуждает он.

История конфликта

Весь 2017 год из-за изменений в бюджете музея продолжался конфликт между его руководством и депутатами городского собрания Нарвы. В конфликт пришлось вмешаться министру культуры Индреку Саару.

Саар в своем письме от 15 ноября поблагодарил руководство Нарвы за то, что заседание совета целевого учреждения Narva Muuseum, состоявшееся 3 ноября, прошло в конструктивной атмосфере и было принято решение объявить конкурс на место руководителя музея.

Однако в своем письме министр напомнил городским властям о некогда взятых на себя обязательствах ежегодно финансировать музей в объеме не менее 429 000 евро. Музей, по состоянию на данный момент, недополучил из суммы, выделенной на 2017 год, 70 000 евро, что негативно может сказаться на работе музея в декабре. Также министр просит городские власти сообщить о планах по финансированию музея на 2018 год. Если город уменьшит финансирование, то уменьшит его и государство.

Напомним, в конце 2016 года, когда верстался бюджет Нарвы, депутаты предыдущего состава городского собрания решили не выделять часть денег музею, объяснив, что они сомневаются в целесообразности использования музеем бюджетных средств. Министр культуры Индрек Саар тогда сказал, что проблема, судя по информации в СМИ, не в деньгах, а в общении руководителя музея (Андреса Тооде) с городом.

Заявки от кандидатов на должность директора Нарвского музея принимаются до 4 декабря на адрес электронной почты вице-канцлера министерства культуры: tarvi.sits@kul.ee.