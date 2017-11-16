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Ратас в Гетеборге подпишет документ о создании Европейского пакета социальных прав ({{commentsTotal}})

Председательство в ЕС
Юри Ратас.
Юри Ратас. Автор: Анна Аурелия Минев/ERR
Председательство в ЕС

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу примет участие в саммите ЕС по вопросам социальной защиты в шведском Гетеборге, где он в качестве председателя Совета ЕС подпишет от имени 28 стран-членов Европейского союза документ о создании Европейского пакета социальных прав.

Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила правительственная пресс-служба.

В сообщении отмечается, что пакет содержит 20 основных социальных прав и его цель - улучшить доступ людей на рынок труда, а также обеспечить справедливые условия труда и социальной защиты.

"Задачей Европейского союза является, прежде всего, повышение уровня благосостояния людей и сохранение общеевропейского ценностно-культурного пространства. Люди должны иметь гибкие возможности для работы и образования, чтобы преуспеть в условиях быстро меняющегося в цифровую эпоху рынка труда. Работа и самореализация дают людям чувство уверенности и вселяют в них веру в Европейский союз, в то же время уменьшая вероятность отдаления от власти и возникновения радикальных течений", - подчеркнул Ратас значение социальных тем для ЕС.

Первый саммит ЕС по социальным вопросам за последние 20 лет соберет в Гетеборге глав государств и правительств, министров труда, представителей работодателей и работников, а также других важных общественных групп.

Сквозными темами встречи в верхах станут: продвижение идей справедливого рынка труда и экономического роста, а также обеспечение равных возможностей. Они лягут в основу и трех проходящих одновременно дискуссий, каждая из которых сфокусируется на одной из более узких тем.

Ратас примет участие в обсуждении, главная тема которого – как справиться со сменой рабочего места, то есть вопрос, в какой поддержке со стороны государства и Европейского союза нуждаются люди, которым приходится приобретать новые навыки или переучиваться.

В ходе рабочего обеда премьер-министр расскажет о роли образования и культуры в процессе реализации общего рынка ЕС и обеспечении устойчивого экономического роста.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS

юри ратас


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