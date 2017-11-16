В год столетия Эстонии пройдет более 1000 праздничных мероприятий

Ровно через сто дней - 24 февраля 2018 года - Эстонской Республике исполнится 100 лет. В предстоящий юбилейный год эстонской государственности состоится более тысячи всевозможных событий, так называемых подарков Эстонии.

Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила "Актуальная камера".

Как поясняют в комитете по организации юбилея, львиная доля этих подарков сделаны самими жителями Эстонии. Программа пополняется постоянно и свой вклад в праздничные мероприятия может сделать любой.

Подарки принимаются на официальном сайте юбилея.

По словам руководителя оргкомитета ЭP100 Яануса Рохумаа, только в Нарве к столетию Эстонской Республики подготовили 40 подарков.

"Я думаю, что в конце следующего года мы сможем сказать, сколько было событий, потому что я был в Нарве неделю назад, и там 40 новых подарков Эстонии. Это был большой сюрприз для меня. Я думаю, что все только начинается", - сказал Рохумаа.

"Большая часть программы юбилейного года состоит из мероприятий, которые жители Эстонии решили сами подарить друг другу, - уточнил руководитель оргкомитета. - В постоянно пополняющейся программе юбилейного года на сегодняшний день уже имеется более тысячи мероприятий и пятисот подарков".

Программа дня рождения ЭР100 делится на 12 подпрограмм: дети и молодежь, кино, кулинарная культура, природа, искусство, музыка, спорт, театр, архитектура и общественное пространство, память и история, образование и наука, сообщества.

В юбилейный год будет два периода наибольшей концентрации праздничных мероприятий - неделя дня рождения с 19 по 24 февраля и большая летняя неделя с 18 по 25 августа.

Сотый день рождения Эстонской Республики отмечается с апреля 2017 года по февраль 2020 года. На сегодняшний день в мероприятиях, входящих в программу юбилейных событий, в течение полугода приняло участие приблизительно 100 000 человек.