Актуальная камера 16.11.2017 (18:00)

На Ратушной площади Таллинна завершается подготовка к открытию традиционного рождественского рынка, которое намечено на 17 ноября.
Харьюский уездный суд думает о том, чтобы заключить с известной мошенницей Элиос-Катерин Хаавел, носившей ранее имя Лийз, соглашение о наказании, что позволит ей в скором времени выйти из тюрьмы.
Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.
В связи с подготовкой к строительству новой многоуровневой парковки Таллиннский аэропорт со среды, 15 ноября, закроет краткосрочную парковку, находящуюся перед пассажирским терминалом, и расширит на 400 автомобильных мест парковку А2, которая до этого была предназначена для парковки автомобилей на более длительный срок.
Канцлер права Юлле Мадизе выступила с призывом внести поправки в законодательство, предусматривающие отмену запрета на использование наружной политической рекламы в период активной агитации. По оценке Мадизе, разрешить предвыборную агитацию следует и в основной день голосования на выборах.
Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продана на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 450 312 500 долларов США. Эта сумма стала ценовым рекордом для произведений искусств, проданных как на аукционе, так и в частном порядке.
Криптовалюта и неоднозначное к ней отношение