К школьной программе VEPA за 4 года присоединилось уже более 80 школ и 180 учителей ({{commentsTotal}})
Школьная игра VEPA направлена на развитие навыков социального поведения и позволяет школьникам научиться самоконтролю и создать в классе доброжелательную атмосферу, направленную на поддержание учебного процесса. VEPA – аббревиатура эстонских слов «veel paremaks»- Программа была запущена в 2014 году и на сегодняшний день к ней уже присоединились более 80 школ. Подробнее об этом рассказывает наставник программы VEPA Анита Баумбах: