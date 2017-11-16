В пятницу до обеда осадки, +5.. +8

Гребень высокого давления отступает с Эстонии на восток. Вслед за ним активная ложбина низкого давления с Северного моря смещается на Прибалтику и принесет осадки и усиление ветра.

Ночью переменная облачность, без существенных осадков. К утру облачность увеличится. В Западной Эстонии начнутся осадки в виде дождя или мокрого снега, которые распространятся на восток. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 5-11 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 9-15 м/с, порывами до 20 м/с. Температура воздуха от -1 до +4, на побережье островов до +7.

Днем, начиная с островов, облачность рассеется. В первой половине дня в материковой части страны еще будет идти дождь и мокрый снег, а во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-11 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и побережье порывами до 20 м/с, с небольшим ослаблением в середине дня. Температура воздуха от +5 до +8.