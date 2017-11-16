"Инсайт": нечестные "юристы" обманули пенсионеров в Кохтла-Ярве

В законодательстве Эстонии имеется зияющая дыра, позволяющая обманывать людей под вывеской правовой помощи. Программа "Инсайт" рассказала истории людей, которые потеряли последние сбережения, попавшись на удочку нечестных "юристов".

Жительнице Кохтла-Ярве Людмиле Ивановой 86 лет. В январе прошлого года в ее жизни случилась трагедия - умер сын. Деньги на похороны и поминки пенсионерке приходилось занимать по знакомым.

Сын Людмилы оставил после себя недвижимость. Чтобы не платить за две квартиры, Людмиле нужно было найти наследников сына и переоформить имущество. "Думаю, посоветуюсь с кем-нибудь. А советоваться было не с кем", - сказала она.

Пенсионерка увидела в газете объявление о бесплатной правовой помощи, которую оказывает юридическое бюро Harjaks & Partner õigusbüroo. Людмила пришла в офис. По словам Людмилы, женщина, представившаяся юристом, была рада новому клиенту и пообещала быстро найти наследников. Однако помощь оказалась вовсе не бесплатной – за услугу нужно было отдать полторы тысячи евро.

Такой суммы у Людмилы не было. Пришлось платить частями и занимать деньги у внучки-инвалида.

С тех пор прошло почти полтора года. За все это время из юридического бюро не поступало никакой информации. Людмила осталась наедине со своим горем.

Доказать мошенничество сложно

"Инсайту" известно о более десяти подобных историях. Во всех фигурирует одна и та же фирма - Harjaks & Partner õigusbüroo. Ее офис располагается прямо в сердце Йыхви, в торговом центре Tsentraal. Совсем недалеко — здание уездной управы и прокуратура.

Бюро заправляет скандальная семейная пара - Светлана и Роланд Харьяксы, о которой "Инсайт" уже рассказывал в одном из сюжетов. Тогда речь шла о подозрениях на махинации в квартирных товариществах.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, сейчас в полиции и прокуратуре зарегистрировано семь жалоб на фирму Harjaks & Partner. Однако в шести заявлениях прокуратура не увидела состава преступления, и дела по статье "мошенничество" возбуждены не были.

"В полиции и прокуратуре зарегистрировано семь жалоб на фирму Harjaks & Partner. Однако в шести заявлениях прокуратура не увидела состава преступления, и дела по статье «мошенничество» возбуждены не были."

Среди этих заявлений есть и жалоба Людмилы, которой также отказали в возбуждении уголовного дела. Как пояснили женщине в полиции, невыполнение договорных обязательств является гражданско-правовым спором, а значит, должно решаться в суде. Число жалоб, поданных на одно юридическое лицо, не играет роли, поскольку каждое заявление прокуратура рассматривает отдельно.

"Не смотря на системность жалоб, на то, что они поступают непрерывно, нельзя говорить, что в совокупности все эти жалобы могут изменить решение прокуратуры", - прокомментировал Листов.

По словам Людмилы, она не может подать на Харьяксов суд, поскольку на это ей просто не хватит средств. "Я почему не пошла, потому что денег у меня нет. За суд нужно тоже очень много денег платить. Вот я этого испугалась".

Впрочем, одно дело по статье "мошенничество, совершенное юридическим лицом" в отношении Harjaks & Partner все-таки открыто. Однако есть веские основания полагать, что оно развалится. Как пояснил Листов, у лица, совершающего мошенничество, должен быть умысел на представление заведомо ложной информации на момент совершения сделки. Однако доказать наличие подобного умысла весьма сложно.

Квалификация бюро под вопросом

Выходит, что требовать возврата денег за невыполненную работу через суд - единственный выход. Большинство собеседников "Инсайта" этим путем не пошли - они либо боятся, либо не имеют средств.

Однако, все же два человека решились и выиграли два судебных иска, один из которых уже вступил в силу. Его подала пенсионерка из Кохтла-Ярве Валентина (66). Ее рассказ похож на историю Людмилы как две капли воды.

Валентина хотела помочь сыну составить иск о банкротстве. Женщина увидела в газете объявление о том, в бюро Харьяксов можно получить бесплатную консультацию. Впоследствии оказалось, что за правовую помощь нужно заплатить 1800 евро.

Как и Людмила, Валентина влезла в долги. "Мне в банке в один день дали кредит. В один день мне дали тысячу, потом я накопительную пенсию сняла — 800 евро".

Юридической помощи Валентина так и не дождалась и спустя год обратилась в суд. Суд постановил, что 11-месячное ожидание в разы превышает все разумные сроки оказания правовых услуг, стоимость работы за составление простого иска была также завышена. В Союзе юристов пояснили, что добросовестный специалист не мог бы потребовать за такую работу более 300 евро.

Кроме того, в решении суда отмечено, что ему неизвестно о наличии у Светлана и Роланд Харьякс юридического образования, что ставит под сомнение способность данных людей оказывать адекватную правовую помощь.

Как выяснилось, законодательство Эстонии действительно позволяет основать юридическое бюро человеку без юридического образования. Правда, представлять своих клиентов в суде Роланд и Светлана Харьякс все-таки не могут.

""Самая большая проблема – это то, что в Эстонской республике юридическое бюро может основать абсолютно каждый", -прокомментировал ситуацию присяжный адвокат Меэлис Пирн."

"Выступать в суде они не могут, но предоставляемые в суд документы подписывает какой-то человек, у которого имеется соответствующее образование", - сказал пресс-секретарь судов первой и второй инстанций Янар Филиппов.

С высокой долей вероятности можно утверждать, что этого человека зовут Ирина Кузьмина. Эта женщина представляла Harjaks & Partner õigusbüroo во многих делах, например, когда с героини одного из сюжетов "Инсайта" Юлии требовали уплаты несуществующего долга.

Во многих судебных делах, связанных с бюро Харьяксов, отмечаются многочисленные недостатки документов, составленных Harjaks & Partner õigusbüroo. Например, в резолюции по делу, которое бюро инициировало против Юлии, сказано: "суд отмечает, что истец предоставлял доказательства произвольно и небрежно".

"Ни один судья эту госпожу не видел", - отметил Филиппов.

Никаких договоров, только квитанции

"Инсайт" пытался дозвониться до юридического бюро на протяжении недели, однако безуспешно. Приехав в офис в Кохтла-Ярве, съемочная группа застала Роланда Харьякса, однако тот грубо вытолкнул журналистов. "Пошел вон" и "до свидания" - единственные слова, которые произнес супруг собственницы бюро.

С документацией предприятия оказалось не все так гладко. Следует еще раз подчеркнуть, что "Инсайту" известно более десяти похожих историй. В большинстве случаев договоры не заключались, а расчет производился наличными.

В экономическом отчете за 2015 год Харьяксы отмечают, что за весь год их бюро заработало 120 евро. Ни с Людмилой, ни с Валентиной фирма не заключала никаких договоров. "Вот только вот эта вот бумажка, - сказала Людмила, показывая квитанцию об оплате юридических услуг. – Я ведь не знала, что нужно какой-то договор заключать".

При этом согласно квитанциям, только два клиента передали бюро Харьяксов более 1700 евро. Скорее всего, за год бюро приняло гораздо больше клиентов.

Еще один момент – по данным Налогово-таможенного департамента, в 2017 году в бюро Harjaks & Partner работал один человек. При этом налогов на рабочую силу в этом году уплачено не было. То есть либо этот сотрудник работал "за спасибо", либо предприимчивая пара может обманывать не только старушек, но и государство.

Контроля за деятельностью юридических фирм нет

"Самая большая проблема – это то, что в Эстонской республике юридическое бюро может основать абсолютно каждый", -прокомментировал ситуацию присяжный адвокат Меэлис Пирн.

Иллюстративная фотография. Автор: Scanpix/Postimees

В Эстонии более 600 предприятий, которые предлагают правовую помощь. Сколько среди них нечестных дельцов - узнать невозможно. Пострадавшие от их помощи попросту молчат. Никакой системы лицензирования юридических бюро в Эстонии нет. Суды и Союз юристов подтверждают, что им приходится сталкиваться с нечистыми на руку юристами. Особенно остро эта проблема стоит в Ида-Вирумаа.

"Теоретически у злонамеренных граждан, которые хотят действовать под вывеской правовой помощи или юридического бюро, ситуация сейчас весьма удобна", - признал Филиппов.

"Потребовать такую лицензию у людей, содержащих юридическое бюро, было бы само по себе несложным", - считатет Пирн.

Однако до сих пор политики этот вопрос игнорировали.