Переговоры на Раквереском мясокомбинате в тупике, работники готовятся к забастовке

Новый раунд переговоров между руководством Раквереского мясокомбината и профсоюзом при участии государственного примирителя Меэлиса Виркебау опять не принес результатов. Госпримиритель заявил об отсутствии понимания между сторонами, а работники готовятся к возможной забастовке.

Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила "Актуальная камера", которая продолжает следить за развитием трудового конфликта на предприятии.

Несмотря на намерение госпримирителя Меэлиса Виркебау свести стороны к диалогу, руководство HKScan и трудовой коллектив не готовы к взаимным уступкам.

"Результат отсутствует. Стоим на месте, потому как одна сторона не сдается, другая - не делает предложений и тянет время. Так что ни туда и не сюда. Стратегию надо менять. Но больше я ничего сказать не могу", - прокомментировал ситуацию доверенное лицо профсоюза работников Раквереского мясокомбината Андрус Сааремяги.

По мнению Виркебау, для того, чтобы достичь какого-то результата, необходимо время, и после первой встречи трудно было бы говорить о достижениях. "Я бы сказал, что на заводе имеется кризис отношений. Информации руководители давали слишком мало. Теперь есть новый порядок и планы на будущее, как это улучшить", - сказал госпримиритель.

Основное требование сотрудников - поднять зарплату. Администрация завода не идет навстречу, отмечая, что согласно исследованиям, она равна средней по отрасли. Переговоры в тупике, и работники не исключают кардинальные меры.

"Идет ли речь о продолжении забастовки? - Есть такая возможность. И, видимо, без этого не получится", - сказал Сааремяги.

Глава предприятия Анне Мере от комментариев отказалась. Ожидается, что переговоры продолжатся в среду на следующей неделе.