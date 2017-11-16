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На конференции в Тарту обсудили издевательства учеников над учителями ({{commentsTotal}})

Эстония
Лилиана Клемент
Эстония

На образовательной конференции в Тарту затронули тему, о которой не принято говорить вслух - насилие в школе со стороны учеников по отношению к учителю.

Хотя по данным опросов с издевательствами сталкивается треть учителей, Министерство образования не хочет признавать эту проблему, сообщила в четверг, 16 ноября, "Актуальная камера".

На конференции выступил с докладом режиссер документального кино, философ Март Раукас. Исследуя нашумевшие случаи насилия в школах по всей Эстонии, он пришел к выводу, что огромное количество эпизодов просто замалчивается.

"Я думаю, что это большая проблема. Это проблема насилия в отношении учителей как бы не осознана. Ее как бы нет в официальной программе министерства образования", - сказал Раукас.

Проведенный Тартуским университетом опрос показал, что из 550 учителей каждый третий сталкивался с издевательством со стороны учеников.

По мнению председателя Союза работников образования Эстонии Реэмо Волтри, проблему замалчивать нельзя. "Если учитель подвергся издевательству, то об этом обязательно нужно сообщить коллегам и руководству, чтобы решить проблему на уровне организации", - сказал он.

За пять лет работы у Раукаса собралось множество доказательств масштабности проблемы. Однако эта тема, по его убеждению, в Эстонии является табу.

"Я не социолог, у меня не было целью собирать этот материал, это просто как бы оказалось в моей видеокамере. Но уже спустя несколько лет я обратил внимание специалиста Министерства образования, что вот такая кажется проблема, у меня видеоматериал, надо исследовать. И ответ, который я получил, что нет такой проблемы, не надо исследовать", - рассказал он.

Редактор: Андрей Крашевский

насилие в школе


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