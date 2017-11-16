Задержанный на две недели в Эр-Рияде премьер Ливана прибудет в Париж

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил в свою страну премьер-министра Ливана Саада Харири, который 4 ноября объявил о своей отставке из столицы Саудовской Аравии.

Харири прибудет в Париж в эту субботу, 18 ноября, сообщила в четверг "Актуальная камера".

После этого он сможет вернуться в Бейрут и официально объявить о своей отставке или, наоборот, отменить это решение.

Президент Ливана Мишель Аун отставку премьера принять отказался. Он потребовал объяснить, почему Харири объявил о ней по саудовскому телевидению, а не из Бейрута.

Ранее сообщалось, что Харири 4 ноября объявил в эфире государственного телевидения Саудовской Аравии о сложении с себя полномочий. С тех пор он не мог покинуть эту страну.