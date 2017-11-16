В Рижском музее моды открылась выставка дизайна Dior

В Рижском музее моды открылась выставка творчества дизайнеров знаменитого дома моделей Dior, причем владельцы некоторых предметов были не менее знамениты, чем сам Кристиан Диор.

Платья и аксессуары были предоставлены из коллекции историка моды Александра Васильева, имя которого известно и в Эстонии, сообщила в четверг, 16 ноября, "Актуальная камера".

Подобной выставки о Диоре, его доме моделей, последователях, а также творчестве других знаменитых модельеров прошлого века в Риге еще не было. Самыми редкими экземплярами среди прочих раритетов можно назвать платья, которые Диор сконструировал в конце 1940-х годов.

По словам историков моды, сохранилось их немного.

"Что можно назвать феноменом дома моделей Dior, который работает семьдесят лет. В годы его основания, которые пришлись на послевоенный период, все ожидали от творчества новизны и свежести. И многие увидели в коллекциях Dior именно это. Но его дом моделей остался законодателем стиля на долгие годы, даже после ухода своего основателя. Выставка в Рижском музее моды дает представление об этом гламурном времени", - пояснила директор музея Наталья Музычкина.

Выставка будет открыта в течение полугода.